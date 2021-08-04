Укргазвидобування запустило в компресорну станцію, планують видобувати сто тисяч кубометрів на добу

Компанія «Укргазвидобування», запустила в роботу після повної реконструкції дотискну компресорну станцію на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

«Оновлення установки дозволить знизити гирловий тиск на свердловинах Яблунівського, Скоробагатьківського і Комишнянського родовищ. Таким чином компанія продовжує підвищувати ефективність вилучення вуглеводнів на виснажених родовищах», – йдеться в повідомленні.

В «Укргазвидобуванні» відзначили, що, завдяки запуску нового об’єкта вже вдалося додатково отримати понад 100 тис. куб. м газу на добу. За розрахунками фахівців, за 5 років плановий обсяг додатково видобутого товарного газу досягне 326,1 млн куб. м, скрапленого газу – 32,7 тис. тонн, конденсату – 13,5 тис. тонн.

«Якісне вилучення газу на виснажених родовищах – одне з наших пріоритетних, стратегічних завдань. За найбільшими із активів закріплені спеціально створені групи фахівців, які розробляють індивідуальні рішення для оптимізації видобутку», – зазначив Олег Толмачов, заступник директора дивізіону «Нафтогаз. Розвідка та Видобування» з питань видобування.

Він зазначив, що з урахуванням значного віку родовищ, ці рішення переважно містяться в площині оновлення інфраструктури.

«У нас в роботі одразу кілька великих проєктів з модернізації установок підготовки газу та компресорних станцій, які мають дати відчутний результат для показників компанії», – підкреслив Толмачов.

Оновлена Яблунівська компресорна станція оснащена двома турбокомпресорними агрегатами СENTAUR 40 виробництва компанії Solar Turbines (США). Проєктна потужність кожного такого агрегату становить 3 млн куб. м газу на добу. Наразі один з агрегатів завантажений на 100%, інший – знаходиться у резерві. Будівництво та облаштування компресорної станції тривало 9 місяців.

Яблунівське родовище розробляється з 1983 року та наразі вважається виснаженим. За час розробки родовища з нього вилучено понад 60 млрд куб. м газу, залишкові запаси становлять 30% від початкових.

За останні 4 роки на Яблунівському родовищі вдалося перейти від зниження видобутку до його зростання більш ніж на 18% або 210 млн куб. м газу.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування» за січень-червень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, понад 686,3 млн грн рентних платежів.