Укргазвидобування запустило в компресорну станцію, планують видобувати сто тисяч кубометрів на добу

Обновлено: Август 04, 2021. Тэги: ,

Укргазвидобування запустило в компресорну станцію, планують видобувати сто тисяч кубометрів на добу

Компанія «Укргазвидобування», запустила в роботу після повної реконструкції дотискну компресорну станцію на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

«Оновлення установки дозволить знизити гирловий тиск на свердловинах Яблунівського, Скоробагатьківського і Комишнянського родовищ. Таким чином компанія продовжує підвищувати ефективність вилучення вуглеводнів на виснажених родовищах», – йдеться в повідомленні.

В «Укргазвидобуванні» відзначили, що, завдяки запуску нового об’єкта вже вдалося додатково отримати понад 100 тис. куб. м газу на добу. За розрахунками фахівців, за 5 років плановий обсяг додатково видобутого товарного газу досягне 326,1 млн куб. м, скрапленого газу – 32,7 тис. тонн, конденсату – 13,5 тис. тонн.

«Якісне вилучення газу на виснажених родовищах – одне з наших пріоритетних, стратегічних завдань. За найбільшими із активів закріплені спеціально створені групи фахівців, які розробляють індивідуальні рішення для оптимізації видобутку», – зазначив Олег Толмачов, заступник директора дивізіону «Нафтогаз. Розвідка та Видобування» з питань видобування.

Він зазначив, що з урахуванням значного віку родовищ, ці рішення переважно містяться в площині оновлення інфраструктури.

«У нас в роботі одразу кілька великих проєктів з модернізації установок підготовки газу та компресорних станцій, які мають дати відчутний результат для показників компанії», – підкреслив Толмачов.

Оновлена Яблунівська компресорна станція оснащена двома турбокомпресорними агрегатами СENTAUR 40 виробництва компанії Solar Turbines (США). Проєктна потужність кожного такого агрегату становить 3 млн куб. м газу на добу. Наразі один з агрегатів завантажений на 100%, інший – знаходиться у резерві. Будівництво та облаштування компресорної станції тривало 9 місяців.

Яблунівське родовище розробляється з 1983 року та наразі вважається виснаженим. За час розробки родовища з нього вилучено понад 60 млрд  куб. м газу, залишкові запаси становлять 30% від початкових.

За останні 4 роки на Яблунівському родовищі вдалося перейти від зниження видобутку до його зростання більш ніж на 18% або 210 млн куб. м газу.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування» за січень-червень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, понад 686,3 млн грн рентних платежів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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