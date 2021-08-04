Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки

Кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки.

Повідомляє Урядовий портал.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ містить аналіз загроз із визначенням їх критичності та ідентифікує пріоритети забезпечення енергетичної безпеки.

«Також у ньому описуються стратегічний вибір, цілі та завдання, спрямовані на запобігання виникненню ситуацій, що потенційно можуть створити загрози енергетичній безпеці України», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд також затвердив рішення, про передачу державних ТЕЦ з управління Фонду держмайна до НАК «Нафтогаз України». Прем’єр-міністр зауважив, що це дасть змогу здійснити заходи, щоб відповідні ТЕЦ були забезпечені всім необхідним до старту опалювального сезону.

«Окремо хотів звернутися до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ: якщо у вас є впевненість та доведені ресурси, що ви можете краще управляти цими підприємствами — то у вас є можливість звернутись до Кабміну. Ми готові розглянути передачу вам в управління відповідних об’єктів. Уряд відповідально ставиться до децентралізації, і ми вже не раз доводили, що готові передавати на місця повноваження та ресурси», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що правильне управління підприємствами теплопостачання з боку місцевих керівників — це питання не лише енергетичної безпеки, а також соціальної підтримки громадян, які отримають менші платіжки.

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