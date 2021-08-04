Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки

Обновлено: Август 04, 2021. Тэги: , ,

Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки

Кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки.

Повідомляє Урядовий портал.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ містить аналіз загроз із визначенням їх критичності та ідентифікує пріоритети забезпечення енергетичної безпеки.

«Також у ньому описуються стратегічний вибір, цілі та завдання, спрямовані на запобігання виникненню ситуацій, що потенційно можуть створити загрози енергетичній безпеці України», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд також затвердив рішення, про передачу державних ТЕЦ з управління Фонду держмайна до НАК «Нафтогаз України». Прем’єр-міністр зауважив, що це дасть змогу здійснити заходи, щоб відповідні ТЕЦ були забезпечені всім необхідним до старту опалювального сезону.

«Окремо хотів звернутися до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ: якщо у вас є впевненість та доведені ресурси, що ви можете краще управляти цими підприємствами — то у вас є можливість звернутись до Кабміну. Ми готові розглянути передачу вам в управління відповідних об’єктів. Уряд відповідально ставиться до децентралізації, і ми вже не раз доводили, що готові передавати на місця повноваження та ресурси», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що правильне управління підприємствами теплопостачання з боку місцевих керівників — це питання не лише енергетичної безпеки, а також соціальної підтримки громадян, які отримають менші платіжки.

Читайте у Терміналі: Прем’єр-міністр наголошує на скорішій підготовці енергосистеми до приєднання до ENTSO-E.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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