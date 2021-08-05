2021-08-05: Ціни на нафту коливаються через нестабільність із коронавірусом

Ціни на нафту еталонних марок незначно підвищуються після істотного падіння днем ​​раніше на даних про зростання запасів палива в США і розчаровує статистики по американському ринку праці.

Як пише «Investing.com», вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск становила $ 70,58 за барель, що на $ 0,2 (0,28%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подешевшали на $ 2,03 (2,8%) — до $ 70,38 за барель.

Ф’ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу перебували на рівні $ 68,36 за барель, що на $ 0,21 (0,31%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 2,41 (3,4%) — до $ 68,15 за барель, опустившись до закриття ринку нижче позначки в $ 70 за барель вперше з 20 липня.

Трейдери скуповують подешевшало сировину після падіння вартості ф’ючерсів обох марок за підсумками попередньої сесії, відзначає S & P Global Platts.

Згідно з даними Міненерго США, запаси нафти в цій країні минулого тижня виросли на 3,6 млн барелів, що є максимальним стрибком з початку травня. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому очікували зниження на 4 млн барелів.

Резерви бензинів в США зменшилися на 5,3 млн барелів, дистилятів — збільшилися на 800 тис. Барелів, повідомило Міненерго. Аналітики очікували скорочення запасів бензину на 1,1 млн барелів, дистилятів — на 600 тис. Барелів.

Тиск на нафтові ціни на цьому тижні надає триваюче поширення нового штаму COVID-19 «дельта» в світі, яке викликає у трейдерів побоювання з приводу перспектив попиту на паливо, особливо в Китаї, другий за величиною економіці світу.

«Ризики для попиту в Китаї залишаються темою номер один», — говорить аналітик Commerzbank (DE: CBKG) Барбара Ламбрехт, слова якої наводить MarketWatch. Вона зазначає, що деякі експерти вже почали переглядати прогнози ВВП країни на третій квартал на тлі нового спалаху коронавирусной інфекції.

«На нафтовому ринку присутня особлива нервозність, оскільки обмеження на пересування, введені для боротьби з коронавірусів значно підривають попит на нафту», — говорить Ламбрехт.