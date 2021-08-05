5 серпня ціни на АЗС продовжили зростати, найбільше в сегменті СУГ

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 5 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.82 грн/л, бензину А-95 євро на 0.0% (1.0 коп/л) до 30.35 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 0.0% (1.0 коп/л) до 28.71 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 5 серпня 2021 р змінився в ціні на 0.38 % (6.0 коп/л) до 16.47 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 54,3%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.82
|24.45
|0.07
|0.09
|Бензин А-95 євро
|30.35
|25.35
|0.03
|0.04
|Дизельне пальне Евро
|28.71
|23.49
|0.03
|0.02
|Зріджений газ
|16.47
|11.15
|0.38
|1.77
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