5 серпня в лідерах щодо здорожчання газу — Полтавщина

Обновлено: Август 05, 2021. Тэги: , , , , , , , , ,

5 серпня в лідерах щодо здорожчання газу — Полтавщина

5 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне пальне змінювалися різнопланово.

Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Полтавській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).
За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Полтавщина зайняла 20-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,93 грн / л), Чернігівській (15,93 грн / л) і Чернівецькій (16,12 грн / л)  областях.
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Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Полтавщині за добу склало 0,37 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,92 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:3

Сьогоднішня ціна на 1,24 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була  15  липня 2021 р і становила 15,68 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії  області могли на заправках таких брендів:

  • SHELL (14.99)
  • TAT NEFT  (15.6)
  • Алмакс-Авто  (16.22)
  • Укрнафта  (16.27)
  • Авиас Плюс (16.27)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 14,99 грн / л. до максимальних 17,68 грн / л.
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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