Ціни на пальне в дрібному опті в очікуванні змін

5 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні не відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася — 27.50 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.12% (-3 коп/л). Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні — 25.13 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.50
|-0.01
|-0.13
|2.62
|Бензин А-95 євро
|28.40
|-0.12
|-0.36
|1.75
|Дизельне пальне евро
|25.13
|0.01
|0.09
|5.13
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