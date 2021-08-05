Міненерго визначило пріоритетні напрямки Енергостратегії

Обновлено: Август 05, 2021. Тэги: , ,

Міненерго визначило пріоритетні напрямки Енергостратегії

Міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду щодо розробки Енергетичної стратегії України до 2050 року.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Було презентоване підготовлене технічне завдання і бачення стосовно етапів розробки Енергостратегії-2050, яка буде розроблятися спільно з Міністерством енергетики та із залученням експертного середовища і громадського сектору.

За словами Галущенка, зважаючи на майбутню синхронізацію з європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцію України до європейських енергетичних ринків, у стратегії необхідно врахувати потенційні обсяги експорту електроенергії, розвиток внутрішнього ринку.

Також документ повинен враховувати потребу у модернізації теплової генерації у поєднанні із скороченням вугільної промисловості, а також прогнозоване зростання «зеленої» енергетики з урахуванням можливостей енергосистеми.

Крім того, у стратегії має бути відображено розвиток водневої енергетики відповідно до статусу України як ключового партнера у водневій економіці Європи.

«Енергетична стратегія до 2050 року має спиратися на реальні показники енергетичної галузі та бути максимально практичним документом. Стратегія має бути не набором гасел, а дієвим дороговказом реформування і розвитку енергосектору», — наголосив Галущенко.

«Термінал» писав, кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ містить аналіз загроз із визначенням їх критичності та ідентифікує пріоритети забезпечення енергетичної безпеки.

Автор:

(Всего статей: 18646)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: