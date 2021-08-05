Міненерго визначило пріоритетні напрямки Енергостратегії

Міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду щодо розробки Енергетичної стратегії України до 2050 року.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Було презентоване підготовлене технічне завдання і бачення стосовно етапів розробки Енергостратегії-2050, яка буде розроблятися спільно з Міністерством енергетики та із залученням експертного середовища і громадського сектору.

За словами Галущенка, зважаючи на майбутню синхронізацію з європейською енергосистемою ENTSO-E та інтеграцію України до європейських енергетичних ринків, у стратегії необхідно врахувати потенційні обсяги експорту електроенергії, розвиток внутрішнього ринку.

Також документ повинен враховувати потребу у модернізації теплової генерації у поєднанні із скороченням вугільної промисловості, а також прогнозоване зростання «зеленої» енергетики з урахуванням можливостей енергосистеми.

Крім того, у стратегії має бути відображено розвиток водневої енергетики відповідно до статусу України як ключового партнера у водневій економіці Європи.

«Енергетична стратегія до 2050 року має спиратися на реальні показники енергетичної галузі та бути максимально практичним документом. Стратегія має бути не набором гасел, а дієвим дороговказом реформування і розвитку енергосектору», — наголосив Галущенко.

«Термінал» писав, кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ містить аналіз загроз із визначенням їх критичності та ідентифікує пріоритети забезпечення енергетичної безпеки.