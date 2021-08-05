Місцева влада має стримувати ціни не теплопостачання — прем’єр-міністр України

Місцевій владі варто скористатися пропозицією Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та забезпечити укладання комунальними тепловиробниками контрактів на закупівлю газу за фіксованою річною ціною. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду 4 серпня.

Повідомляє Урядовий портал.

«Місцеві керівники тепер фактично визначають, які суми люди отримують за гарячу воду та тепло у своїх платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими опікується місцева влада, переходити на трирічний контракт із НАК «Нафтогаз України», у якому передбачена ціна 7,42 грн за куб. м (з ПДВ). Така ціна діятиме цілий рік, незалежно від коливань на газових ринках», — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ціни на газ у Європі та світі перебувають на одній із найвищих позначок за останні 10 років.

«Правильне управління підприємствами теплопостачання з боку місцевих керівників — це питання не лише енергетичної безпеки, а також соціальної підтримки громадян, які отримуватимуть менші платіжки», — підсумував Денис Шмигаль.

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