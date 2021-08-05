На Рівненщині підприємство зберігало понад 700 тонн пального без дозвільних документів

Державна фіскальна служба під час обшуків викрила підприємство на Рівненщині, яке зберігало понад 700 тонн пального без дозвільних документів.
Про це повідомила пресслужба ДФС.Так, за результатами проведених заходів зафіксовано факт провадження господарської діяльності (зберігання паливно-мастильних матеріалів) без отримання ліцензії підприємством, що займається оптовою торгівлею пальним.
Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів:• дизельне паливо у кількості 532,4 тис. літрів на орієнтовану суму 15972 тис. грн;
• бензин А-95 у кількості 229,2 тис. літрів на орієнтовну суму 6876 тис. грн.
Всього вилучено підакцизних товарів на суму майже 23 млн грн.
«Системна робота з протидії незаконному обігу підакцизних товарів триває. Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних виробництв та роздрібну торгівлю пальним, але й демонтуємо незаконні комплекси АЗС. За результатами перевірок, з початку року, співробітники ДФС в межах в рамках кримінальних та адміністративних проваджень вилучили понад 40 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму понад 1,2 млрд грн. Виявлено та припинено діяльність 14 великих незаконних виробництв ПММ», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.
«Термінал» писав, на Чернігівщині припинено діяльність незаконного виробництва палива. Вилучено ПММ на 5, 5 млн гривень.