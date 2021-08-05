На Рівненщині підприємство зберігало понад 700 тонн пального без дозвільних документів

Обновлено: Август 05, 2021. Тэги: , , ,

На Рівненщині підприємство зберігало понад 700 тонн пального без дозвільних документів

Державна фіскальна служба  під час обшуків викрила підприємство на Рівненщині, яке зберігало понад 700 тонн пального без дозвільних документів.

Про це повідомила пресслужба ДФС.Так, за результатами проведених заходів зафіксовано факт провадження господарської діяльності (зберігання паливно-мастильних матеріалів) без отримання ліцензії підприємством, що займається оптовою торгівлею пальним.

Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів:• дизельне паливо у кількості 532,4 тис. літрів на орієнтовану суму 15972 тис. грн;
• бензин А-95 у кількості 229,2 тис. літрів на орієнтовну суму 6876 тис. грн.
Всього вилучено підакцизних товарів на суму майже 23 млн грн.
«Системна робота з протидії незаконному обігу підакцизних товарів триває. Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних виробництв та роздрібну торгівлю пальним, але й демонтуємо незаконні комплекси АЗС. За результатами перевірок, з початку року, співробітники ДФС в межах в рамках кримінальних та адміністративних проваджень вилучили понад 40 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму понад 1,2 млрд грн. Виявлено та припинено діяльність 14 великих незаконних виробництв ПММ», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

«Термінал» писав, на Чернігівщині припинено діяльність незаконного виробництва палива. Вилучено ПММ на 5, 5 млн гривень.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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