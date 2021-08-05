Нафтогаз ініціює міжнародну нафтогазову конференцію для залучення зовнішніх інвестицій

З метою залучення інвестицій для розвитку української нафтогазової галузі та посилення інтеграції з Європейським Союзом у питаннях енергетичної безпеки Нафтогаз ініціює проведення Українського газового інвестиційного конгресу (Ukrainian Gas Investment Congress – UGIC).

Повідомляє Нафтогаз.

Захід за підтримки Міністерства енергетики України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відбудеться у Києві з 20 по 22 жовтня 2021 року.

«У період глобального енергетичного переходу до відновлюваних джерел енергетики Нафтогаз зосереджується на видобуванні газу як найбільш екологічно чистого викопного палива. Наразі компанія є одним з найбільших виробників газу в Європі з річним видобутком 14 млрд куб. м. Нафтогаз має газові активи, які дадуть змогу збільшити запаси до 600 млрд куб. м.

Розвідка та освоєння нових акваторій Чорного моря разом з нетрадиційними та глибокими родовищами газу є частиною планів Нафтогазу на найближчі роки. Реалізація цих планів вимагає близько 20 мільярдів інвестицій доларів США впродовж наступних 10 років», — йдеться у повідомленні.

Планується, що участь у події візьмуть до 1000 бізнес- та політичних лідерів з усього світу, з доповідями виступатимуть 30 спікерів впродовж трьох днів.

Організатором Українського газового інвестиційного конгресу є міжнародна компанія DMG Events – один з провідних організаторів світових заходів. Зокрема, DMG щороку проводить найбільші енергетичні конференції у світі – Gastech (Дубай, ОАЕ), ADIPEC (Дубай, ОАЕ) та Global Energy Show (Калгарі, Канада).

Раніше Термінал писав, що Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки.