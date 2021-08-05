Нафтогаз ініціює міжнародну нафтогазову конференцію для залучення зовнішніх інвестицій

Обновлено: Август 05, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз ініціює міжнародну нафтогазову конференцію для залучення зовнішніх інвестицій

З метою залучення інвестицій для розвитку української нафтогазової галузі та посилення інтеграції з Європейським Союзом у питаннях енергетичної безпеки Нафтогаз ініціює проведення Українського газового інвестиційного конгресу (Ukrainian Gas Investment Congress – UGIC).

Повідомляє Нафтогаз.

Захід за підтримки Міністерства енергетики України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відбудеться у Києві з 20 по 22 жовтня 2021 року.

«У період глобального енергетичного переходу до відновлюваних джерел енергетики Нафтогаз зосереджується на видобуванні газу як найбільш екологічно чистого викопного палива. Наразі компанія є одним з найбільших виробників газу в Європі з річним видобутком 14 млрд куб. м. Нафтогаз має газові активи, які дадуть змогу збільшити запаси до 600 млрд куб. м.

Розвідка та освоєння нових акваторій Чорного моря разом з нетрадиційними та глибокими родовищами газу є частиною планів Нафтогазу на найближчі роки. Реалізація цих планів вимагає близько 20 мільярдів інвестицій доларів США впродовж наступних 10 років», — йдеться у повідомленні.

Планується, що участь у події візьмуть до 1000 бізнес- та політичних лідерів з усього світу, з доповідями виступатимуть 30 спікерів впродовж трьох днів.

Організатором Українського газового інвестиційного конгресу є міжнародна компанія DMG Events – один з провідних організаторів світових заходів. Зокрема, DMG щороку проводить найбільші енергетичні конференції у світі – Gastech (Дубай, ОАЕ), ADIPEC (Дубай, ОАЕ) та Global Energy Show (Калгарі, Канада).

Раніше Термінал писав, що Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки.

Автор:

(Всего статей: 18648)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: