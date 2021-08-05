Росія постачає в США більше нафти, ніж будь-який інший іноземний виробник — Bloomberg

Обновлено: Август 05, 2021. Тэги: , ,

Росія постачає в США більше нафти, ніж будь-який інший іноземний виробник — Bloomberg

Росія постачає в США більше нафти, ніж будь-який інший іноземний виробник, за винятком Канади, оскільки американські нафтопереробники купують сировину по всьому світу, щоб задовольнити зростаючий попит на моторне паливо.

Про це повідомляє Bloomberg.

За офіційними даними, імпорт сирої нафти і нафтопродуктів в США з Росії зріс на 23% в травні, тобто до 844 тисяч барелів на день в порівнянні з попереднім місяцем.

Відзначається, що американські виробники палива вибирають Росію як постачальника тому, що вона виробляє багато напіврафінованих олив, таких, наприклад, як Mazut 100.

Це ідеальна сировина для американських нафтопереробних заводів, які звикли переробляти в’язку нафту з Венесуели і Близького Сходу. Поставки з латиноамериканської країни вичерпалися через санкції, а встановлені ОПЕК обмеження на видобуток ускладнили поставки, залишивши можливість для російських експортерів.

Зростання поставок з Росії відбувається, незважаючи на зростаючу неприязнь між Вашингтоном і Кремлем з приводу трубопроводу «Північний потік-2», яким газ транспортуватиметься до Німеччини.

Але за відсутності реальних санкцій американські компанії не пов’язані дипломатичними та геополітичними цілями Білого дому.

«Термінал» писав, Фінляндія поступово скорочує закупівлі російської нафти марки Urals у зв’язку з переходом до «зеленої» енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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