Суд відновив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка

Шостий апеляційний адмінсуд скасував постанову Окружного адмінсуду Києва про припинення дії припису Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до Кабміну про розірвання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У приписі НАЗК вимагало від уряду вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Вітренком, оскільки його призначення проходило з порушенням Закону «Про запобігання корупції».

НАЗК направило в Кабмін листа, в якому пояснило конкретний механізм для виконання припису.

Для цього необхідно скликати засідання уряду й ініціювати розгляд двох питань.

Перше: скасування, як незаконних, пунктів 8 і 9 розпорядження Уряду №370-р. Скасування п. 9 вимагається лише в частині підписання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України», оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції».

Друге: припинення дії контракту з головою правління «Нафтогазу» як незаконного.

«У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» підлягає виконанню», – підсумував голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше «Термінал» писав, 4 серпня відбудеться підготовче засідання у справі за позовом Юрія Вітренка до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо визнання протиправним та скасування припису Нацагенства від 1 липня.