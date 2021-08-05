Суд відновив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка

Обновлено: Август 05, 2021. Тэги: , , ,

Суд відновив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка

Шостий апеляційний адмінсуд скасував постанову Окружного адмінсуду Києва про припинення дії припису Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до Кабміну про розірвання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У приписі НАЗК вимагало від уряду вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Вітренком, оскільки його призначення проходило з порушенням Закону «Про запобігання корупції».

НАЗК направило в Кабмін листа, в якому пояснило конкретний механізм для виконання припису.

Для цього необхідно скликати засідання уряду й ініціювати розгляд двох питань.

Перше: скасування, як незаконних, пунктів 8 і 9 розпорядження Уряду №370-р. Скасування п. 9 вимагається лише в частині підписання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України», оскільки саме його укладення здійснено з порушенням ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції».

Друге: припинення дії контракту з головою правління «Нафтогазу» як незаконного.

«У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» підлягає виконанню», – підсумував голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше «Термінал» писав, 4 серпня відбудеться підготовче засідання у справі за позовом Юрія Вітренка до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо визнання протиправним та скасування припису Нацагенства від 1 липня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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