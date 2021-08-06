2021-08-06: Ціни на нафту Brent коливаються в межах $71-72 за барель

Ціни на нафту еталонних марок незначно підвищуються в ході торгів в п’ятницю, проте побоювання з приводу поширення нового штаму COVID-19 «дельта» в світі обмежують підйом котирувань.

Про це пише «Investing.com».

Тиск на ринок в останні дні роблять побоювання, пов’язані з ростом числа випадків зараження COVID-19 по всьому світу через поширення нового штаму коронавируса «дельта», пише аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер, якого цитує MarketWatch.

«Хоча попит в цілому поліпшувався за останній рік швидше, ніж очікувалося, рекордні показники нових випадків [COVID-19] у багатьох країнах можуть зупинити або навіть частково звести нанівець цей прогрес в найближчі тижні», — відзначає він.

У середу нафта істотно подешевшала після публікації доповіді міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв в країні за тиждень, що завершився 30 липня. Запаси нафти в країні минулого тижня виросли на 3,6 млн барелів, що є максимальним стрибком з початку травня. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому очікували зниження на 4 млн барелів. Резерви бензину в США зменшилися на 5,3 млн барелів, дистилятів — збільшилися на 800 тис. Барелів, повідомило Міненерго. Аналітики очікували скорочення запасів бензину на 1,1 млн барелів, дистилятів — на 600 тис. Барелів.

Додатковим негативним фактором для ринку стали опубліковані в середу дані дослідницької організації Automatic Data Processing (ADP), вказали на несподіване уповільнення темпів зростання зайнятості в США в липні. Учасники ринку чекають публікації офіційних даних про безробіття в липні, які міністерство праці США оприлюднить пізніше в п’ятницю. За оцінками аналітиків, опитаних MarketWatch, число робочих місць в економіці країни минулого місяця збільшилася на 845 тис., А рівень безробіття знизився з 5,9% до 5,7%. Вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:39 мск становить $ 71,39 за барель, що на $ 0,10 (0,14%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 0,91 (1,3%) — до $ 71,29 за барель. Ф’ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,11 (0,16%) — до $ 69,20 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,94 (1,4%) — до $ 69,09 за барель.