6 серпня ціни на АЗС продовжили зростати, найбільше в сегменті СУГ

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 6 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 28.83 грн/л, бензину А-95 євро на 0.1% (3.0 коп/л) до 30.38 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 0.1% (-2.0 коп/л) до 28.69 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 6 серпня 2021 р змінився в ціні на 0.68 % (6.0 коп/л) до 16.58 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 54,6%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.83
|24.45
|0.04
|0.11
|Бензин А-95 євро
|30.38
|25.35
|0.10
|0.15
|Дизельне пальне Евро
|28.69
|23.49
|-0.08
|-0.04
|Зріджений газ
|16.58
|11.15
|0.68
|2.34
Довідково:
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