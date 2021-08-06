АМКУ: У 2020 році частка нелегального ринку бензину становила 25%, ДП – 19%, а автогазу – 34%

Кілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає, відтак компанії, що працюють згідно з законодавством: сплачують усі податки та збори, виконують усі нормативні вимоги, зазнають значного тиску з боку недобросовісних конкурентів.

Про це говорили на зустрічі керівництва АМКУ та представників компаній-членів Європейської бізнес асоціації.

Під час обговорення представники компаній повідомили, що за їхніми даними у 2020 році частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального – 19%, а автогазу – 34%.

Оскільки практично половину вартості пального зараз складають податки, то втрати бюджету від діяльності недоброчесних учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень, стверджують підприємці.

У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.

Раніше «Термінал» писав, АМКУ застерігає мережі АЗС від завищення цін на пальне та створення штучного дефіциту.