Ціна на газ в Європі досягла $520 за тисячу кубометрів

Ціна газу в Європі, яка на минулому тижні штурмувала планку в півтисячі доларів за тисячу кубометрів, після традиційної корекції у вихідні робить ривок до нових рівнів.

Про це свідчать дані торгів, пише Інтерфакс-Україна.

Ціна газу з поставкою в п’ятницю на хабі TTF в Нідерландах досягла $520 за тисячу кубометрів.

В середньому за період з початку року контракт «на день вперед» на TTF коштує вже $301 за тисячу кубів.

«Росія налаштована переключити потоки на «Північний потік-2» якомога швидше і уникає використання більш дорогих маршрутів через Україну і Польщу. Це штовхає вгору ціни в міру того, як попит зростає, а сховища спустошені», – зазначає аналітик Schneider Electric Балінт Балас.

Раніше «Термінал» писав, спотова ціна газу в Європі впала нижче $300 за тисячу кубічних метрів слідом за зниженням цін в Азії, корекцією цін квот на викиди CO2 і пом’якшенням санкційних загроз щодо проєкту будівництва газопроводу «Північний потік 2″.

