Нафтогаз постачає газ 41% виробників тепла в Україні

Трирічні договори на постачання газу з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклав 441 виробник тепла. Це близько 41% підприємств, що отримували газ від Нафтогазу в попередньому опалювальному сезоні.

Повідомляє Нафтогаз.

Лідером за динамікою укладання угод є Волинська область — всі 7 підприємств, що виробляють тепло й гарячу воду та співпрацювали з Нафтогазом минулого року, вже мають договори. До трійки також увійшли Черкаська та Вінницька області — там 76% та 68% підприємств, які традиційно співпрацюють з Нафтогазом, вже уклали угоди.

Аутсайдерами поки що залишаються Одеська, Івано-Франківська та Чернівецька області — лише 25% підприємств мають укладені договори.

20 травня 2021 року припинив діяти режим спецобов’язків (ПСО). Тепер виробники тепла можуть самостійно обирати постачальника газу.

Ціна Нафтогазу на перший рік становить 7,42 грн за один кубометр газу (з 1 червня 2021 року по 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).

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