Транзит газу українською ГТС у липні залишився на рівні попереднього місяця

У липні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,848 млрд куб. м.

Повідомляє Оператор ГТС України.

За звітний період Оператор ГТС України протранзитував до Польщі 0,34 млрд куб. м газу, до Словаччини – 2,514 млрд куб. м, до Угорщини – 0,804 млрд куб. м, до Молдови – 0,189 млрд куб. м.

Як і попереднього місяця, середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м. «Газпром» використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу, низькі для цього періоду обсяги газу в європейських газових сховищах і планову зупинку маршрутів Ямал-Європа та «Північний потік-1».

За даними операторів сухопутних продовжень газопроводу «Північний потік-1» в Німеччині – OPAL і NEL – за 10 днів ремонту країни ЄС недоотримали понад 1,6 млрд кубометрів газу, ще 320 млн кубометрів – через ремонт газопроводу «Ямал – Європа».

«Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, та при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, Газпром спустошує свої ПСГ у Європі. Згідно з даними GIE, найнижчі запаси у Європі саме у ПСГ, що контролюються Газпромом. Так, у оператора ПСГ в Німеччині Astora (належить Газпрому) рівень заповненості – менше 13%, у інших операторів – в середньому 63%. У Австрії Astora та GSA (також Газпром) – 14%, інші оператори – 48%. Навіть зараз Газпром відбирає газ із сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу у ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін. До речі, до початку опалювального сезону не так вже й багато часу», – коментує гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Раніше Термінал писав, що Газпром не став бронювати додаткові потужності ГТС України і Польщі на четвертий квартал.