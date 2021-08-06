УЕБ: у липні на біржі було проведено 44 аукціони з продажу електроенергії

За результатами липня 2021 року на УЕБ було проведено 44 аукціони з продажу базового, пікового, навантаження спеціального обов’язку та блочних позицій електроенергії.

З них 3 аукціони на виконання ПСО, 4 аукціони з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та 10 комерційних сесій, пише пресслужба УЕБ.

Впродовж липня було сформовано 93 стартові позиції в торговій зоні «ОЕС України» та 6 — в торговій зоні «БуОс» на продаж/купівлю різного типу навантаження. Загалом за липень загальний обсяг продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав більше 6,84 млн Мвт. год. (з ПСО). Реалізовані обсяги електроенергії по торгових зонах виглядають наступним чином: в «ОЕС України» — 6,83 млн. Мвт. год., в торговій зоні «БуОс» — 9424 Мвт. год. На Українській енергетичній біржі в торговій зоні «ОЕС України» було реалізовано 2,82 млн. Мвт.год. електроенергії за регульованими цінами компаній, на яких покладені спеціальні обов’язки на ринку електроенергії – ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». Загалом станом на кінець липня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 358 учасників.

«Результати аукціонів у липні свідчать про ефективне використання торгових інструментів УЕБ для торгівлі електроенергією — зростають обсяги реалізації електроенергії виробленої з альтернативних джерел. УЕБ всебічно сприяє розвитку ринку електроенергії в Україні та докладає зусиль для його стабільної роботи. Ринок двосторонніх договорів на сьогодні є вагомою складовою для здійснення учасниками ринку довгострокового планування закупівель електроенергії на майбутні періоди», — прокоментував підсумки Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

«Термінал» писав, за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.