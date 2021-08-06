УЕБ: у липні на біржі було проведено 44 аукціони з продажу електроенергії

Обновлено: Август 06, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: у липні на біржі було проведено 44 аукціони з продажу електроенергії

За результатами липня 2021 року на УЕБ було проведено 44 аукціони з продажу базового, пікового, навантаження спеціального обов’язку та блочних позицій електроенергії.

З них 3 аукціони на виконання ПСО, 4 аукціони з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та 10 комерційних сесій, пише пресслужба УЕБ.

Впродовж липня було сформовано 93 стартові позиції в торговій зоні «ОЕС України» та 6 — в торговій зоні «БуОс» на продаж/купівлю різного типу навантаження. Загалом за липень загальний обсяг продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав більше 6,84 млн Мвт. год. (з ПСО). Реалізовані обсяги електроенергії по торгових зонах виглядають наступним чином: в «ОЕС України» — 6,83 млн. Мвт. год., в торговій зоні «БуОс» — 9424 Мвт. год. На Українській енергетичній біржі в торговій зоні «ОЕС України» було реалізовано 2,82 млн. Мвт.год. електроенергії за регульованими цінами компаній, на яких покладені спеціальні обов’язки на ринку електроенергії – ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». Загалом станом на кінець липня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 358 учасників.

«Результати аукціонів у липні свідчать про ефективне використання торгових інструментів УЕБ для торгівлі електроенергією — зростають обсяги реалізації електроенергії виробленої з альтернативних джерел. УЕБ всебічно сприяє розвитку ринку електроенергії в Україні та докладає зусиль для його стабільної роботи. Ринок двосторонніх договорів на сьогодні є вагомою складовою для здійснення учасниками ринку довгострокового планування закупівель електроенергії на майбутні періоди», — прокоментував підсумки Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

«Термінал» писав, за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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