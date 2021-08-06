В перший тиждень серпня в дрібному опті знижувалися ціни на пальне

6 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.22% (-6 коп/л) до 27.44 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.19% (-5 коп/л) до 28.34 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.27% (-7 коп/л) до 25.06 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.44
|-0.22
|-0.37
|2.16
|Бензин А-95 євро
|28.34
|-0.19
|-0.37
|1.57
|Дизельне пальне евро
|25.06
|-0.27
|-0.39
|4.97
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