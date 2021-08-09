9 серпня ціни на АЗС продовжили зростати, найбільше в сегменті СУГ

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 9 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 28.84 грн/л, бензину А-95 євро на 0.1% (1.0 коп/л) до 30.39 грн/л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні — 28.69 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 9 серпня 2021 р змінився в ціні на 0.14 % (2.0 коп/л) до 16.60 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 54,6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.84
|24.45
|0.03
|0.14
|Бензин А-95 евро
|30.39
|25.35
|0.02
|0.16
|Дизельное топливо Евро
|28.69
|23.49
|0.01
|-0.02
|Сжиженный газ
|16.60
|11.15
|0.14
|2.22
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