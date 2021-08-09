Аварія на ГПЗ «Газпрому» в Новому Уренгої призведе до зниження видобутку концерном газу на 8 млрд куб. м і на 5 млн тонн газового конденсату в 2021 році.

Про це йдеться в аналітичній записці інвестиційного банку «Ренесанс Капіталу», пише Інтерфакс.

У четвер сталася пожежа на установці деетанізаціі конденсату першої черги Уренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування ТОВ «Газпром переробка». Було припинено постачання нафтогазоконденсатної суміші на Сургутський завод стабілізації конденсату.

Уренгойський завод є частиною Уренгойського газодобувного комплексу, що забезпечує прийом і переробку нестабільного газового конденсату найбільших родовищ Надим-Пур-Тазовського регіону.

За даними аналітиків, пошкоджене обладнання вже планувалося до заміни. Аналітики припускають, що «Газпром» не буде ремонтувати пошкоджене обладнання, а введе в експлуатацію нові потужності в наступному році.

Базуючись на цьому припущенні, прогнозується, що основний ефект від аварії припаде на виробництво конденсату: воно знизиться на 5 млн тонн, що становить 29% від очікуваного видобутку групи в 2021 році.

Після пожежі поставки газу по газопроводу «Ямал-Європа» впали вдвічі, а ціна на газ в Європі в моменті досягала $ 540 за тисячу кубометрів.

Читайте в «Терміналі» також, Газпром не став бронювати на четвертий квартал додаткові потужності для транзиту газу через Україну, свідчать дані угорської торгової платформи RBP, а також додаткові потужності для транзиту через Польщу по газопроводу «Ямал-Європа», свідчать дані платформи GSA Platform.

