Держкорпорація Saudi Aramco збільшила чистий прибуток вчетверо

Чистий прибуток саудівської нафтової держкорпорації Saudi Aramco досягла за другий квартал 25,5 млрд дол, що на 288% більше торішнього показника.
Про це йдеться в звітності компанії.
Поліпшення показників держкорпорація пояснює зростанням цін на нафту і відновленням світового попиту, а також ослабленням коронавірусних обмежень, масової вакцинацією, стимулюючими заходами і підвищенням активності на ключових ринках.
За перше півріччя чистий прибуток склав 47,2 млрд дол — це на 103% більше, ніж за аналогічний період 2020 роки (23,2 млрд дол).
За підсумками другого кварталу Saudi Aramco направить на дивіденди 18,8 млрд.
«Термінал» писав, Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco збільшить ціни на постачання нафти своїм ключовим покупцям на азійському ринку.