Другий тиждень серпня розпочався з коливання цін на нафту, Brent нижче $70 за барелів

Обновлено: Август 09, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

Другий тиждень серпня розпочався з коливання цін на нафту, Brent нижче $70 за барелів

Світові ціни на нафту в понеділок вранці падають в межах 2%, збереження побоювань навколо попиту через складну ситуацію з пандемією коронавируса стримує котирування, свідчать дані торгів.

Про це пише Прайм.

Станом на 7.51 кск ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 1,8% — до 69,43 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 1,92% — до 66,97 долара за барель.

«Нафта дешевшає на ранніх азіатських торгах через побоювання з приводу того, що зростання випадків зараження в Китаї може стримати перспективи попиту», — наводить газета Wall Street Journal думку аналітиків AmBank Research.

Поширення коронавируса в Китаї, зокрема, штаму «дельта», призвело раніше до обмежень на пересування в деяких містах і посилення карантинних заходів. КНР є одним з найбільших споживачів і імпортерів нафти в світі.

При цьому перший тиждень серпня стала для нафти гіршою з жовтня 2020 року, ціни впали більш ніж на 7%. До цього два тижні котирування нафти росли, досягнувши 76 і 74 доларів за барель відповідно.

Раніше «Термінал» писав, ціни на нафту еталонних марок незначно підвищуються в ході торгів в п’ятницю, проте побоювання з приводу поширення нового штаму COVID-19 «дельта» в світі обмежують підйом котирувань.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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