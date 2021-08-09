Другий тиждень серпня розпочався з коливання цін на нафту, Brent нижче $70 за барелів

Світові ціни на нафту в понеділок вранці падають в межах 2%, збереження побоювань навколо попиту через складну ситуацію з пандемією коронавируса стримує котирування, свідчать дані торгів.

Про це пише Прайм.

Станом на 7.51 кск ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 1,8% — до 69,43 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 1,92% — до 66,97 долара за барель.

«Нафта дешевшає на ранніх азіатських торгах через побоювання з приводу того, що зростання випадків зараження в Китаї може стримати перспективи попиту», — наводить газета Wall Street Journal думку аналітиків AmBank Research.

Поширення коронавируса в Китаї, зокрема, штаму «дельта», призвело раніше до обмежень на пересування в деяких містах і посилення карантинних заходів. КНР є одним з найбільших споживачів і імпортерів нафти в світі.

При цьому перший тиждень серпня стала для нафти гіршою з жовтня 2020 року, ціни впали більш ніж на 7%. До цього два тижні котирування нафти росли, досягнувши 76 і 74 доларів за барель відповідно.

Раніше «Термінал» писав, ціни на нафту еталонних марок незначно підвищуються в ході торгів в п’ятницю, проте побоювання з приводу поширення нового штаму COVID-19 «дельта» в світі обмежують підйом котирувань.

