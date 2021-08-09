На Луганщині 9 серпня автогаз здорожчав найбільше по Україні

9 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.



Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Луганській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Луганщина зайняла перше місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,03 грн / л), Чернігівській (16,02 грн / л) і Чернівецькій (16,17 грн / л) областях.





Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Луганщині за добу склало 0,10 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 15,03 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 0,80 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була в період з 10 до 19 липня 2021 р і становила 14,23 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

Укрнафта(16.35)

Автопорт (17.8)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 12,3 грн / л. до максимальних 17,8 грн / л.

