Регулятор зрівняв прайс-кепи на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні, що відбулося 6 серпня 2021 року, прийняла низку рішень, які направлені на подальшу лібералізацію ринку електричної енергії.



Про це йдеться на сайті Регулятора.

В повідомленні зазначається, за результатами моніторингу ситуації на ринку та з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності ринку «на добу наперед» (РДН) були внесені зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766, відповідно до яких:

скасована можливість подання блочних заявок на РДН;

встановлене верхнє цінове обмеження на балансуючому ринку на рівні цінового обмеження на РДН;

врегульовано порядок купівлі гарантованим покупцем обсягів електричної енергії на ВДР з метою мінімізації обсягів його негативного небалансу електричної енергії.

На думку Нацкомісії, такі рішення мають стимулювати постачальників електроенергії активно брати участь на РДН, оскільки встановлюють практично єдиний рівень прайскепів на всіх сегментах ринку.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір включити в розслідування порушень на ринку е/е в зв’язку з різким зниженням ціни на ринку «на добу наперед» 1-4 липня 2021 року цілу низку компаній, а також охопити в ньому попередній червень.

