УЕБ: В липні на біржі провели 8 аукціонів зі скрапленим газом

В липні 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено 8 аукціонів з продажу скрапленого газу.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Ресурс своїх структурних підрозділів виставляло АТ «Укргазвидобування». За аналізований період реалізовано 10 336 тонн скрапленого газу на загальну вартість 271,98 млн. грн. з урахуванням ПДВ.

Середньозважена ціна склалась на рівні 26 313,83 грн за тону, що більше за ціну попереднього місяця на 18,76%. Загалом середньозважені ціни коливалися в діапазоні 24 190,34 – 27 761,92 грн/т.

Найменша середня ціна за увесь місяць склалась на пункті відвантаження Тимофіївське ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 24030,05 грн/т.(з ПДВ), а найвища зафіксована на ТЦСК «Базилівщина» АТ «Укргазвидобування» і склала – 28095,13 грн/т.(з ПДВ).

Всього за сім місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 78 850 тонн скрапленого газу на загальну вартість 1,79 млрд. грн. з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 26 313,83 грн/т.(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у липні.

У липні на ринку скрапленого газу зафіксовані рекордні ціни як у оптовому, так і в роздрібному сегменті. Очікується дана динаміка і у серпні. Причинами цьому є високі ціни на нафту, через фактор сезонності спостерігається високий попит на даний продукт у країнах, які постачають скраплений газ, що у свою чергу відобразилося на зниженні імпортних поставок і в результаті цього утворювався дефіцит. Нестача ресурсу, яка була меншою від місячного споживання на внутрішньому ринку, складала близько 10%. Ціни в дрібному опті склались на рівні 24 630 – 28 230 грн/т. з урахуванням ПДВ.

Алжирська компанія Sonatrach на серпень заявила ціни на 25-45 доларів на тонні вище, ніж на липень (пропан – по 620 доларів, бутан – по 650 доларів за тонну).

Ціни Sonatrach – індикатор для середземноморського ринку, звідки йдуть поставки морем в тому числі, в нашу країну. Тобто, морські партії в серпні ще подорожчають.

Роздрібний ринок

В середньому по Україні роздрібні ціни на АЗС по скрапленому газу за аналізовані дати коливалися в діапазоні 15,36 – 16,83 грн/л. (з ПДВ). Ціни з початку липня в роздрібному сегменті зросли на 10%. На 30 липня найвища середня ціна зафіксована у Луганській області, яка склала 17,25 грн/л. (з ПДВ), найнижча була у Миколаївській області – 16,70 грн/л. (з ПДВ). Середня маржа АЗС на одному літрі скрапленого газу складала близько 1-1,5 грн.

Публічні закупівлі

За липень 2021 року для аналізу було взято 10 найбільших контрактів на торгівельному майданчику публічних закупівель. Було реалізовано скрапленого газу близько 208,3 тис. літрів на загальну вартість 3,25 млн грн. з урахуванням ПДВ.

Найбільший контракт отримало ТОВ «Вест Кард», яке поставить Регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» 83,72 тис. л скрапленого газу за 16,14 грн з урахуванням ПДВ. Ціни коливались в діапазоні 13,98 – 16,14 грн/л, з урахуванням ПДВ.

Читайте в «Терміналі», за підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.