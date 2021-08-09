Укртрансгаз відремонтує 63 свердловини протягом 2021 року

Оператор газосховищ України проведе ремонт 63 свердловин на дев’яти підземних газосховищах на загальну суму 74 млн грн протягом поточного року.

Повідомляє Укртрансгаз.

Наразі відремонтовано 31 свердловину. Ремонт інших 32 свердловин планується завершити до кінця поточного року.

Це гарантує безпечну експлуатацію свердловин, продовжує термін їхньої експлуатації, збільшує продуктивність газосховищ під час закачування та відбору газу.

У ході ремонтних робіт проводиться заміна фонтанних арматур, колонних головок, насосно-компресорних труб та інших складових свердловинного обладнання, а також ліквідовуються глино-піщані корки. Проводяться геофізичні дослідження для визначення технічного стану експлуатаційних колон та проведення додаткової перфорації. Всі роботи виконуються власними силами компанії.

Для забезпечення надійної роботи газосховищ ремонти на свердловинах проводяться щороку. Наприклад, у 2020-му було відремонтовано 62 свердловини із майже 1,7 тисяч.

Раніше Термінал писав, що Укртрансгаз здійснив рекордний відбір газу з ПСГ.