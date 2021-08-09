Укртрансгаз відремонтує 63 свердловини протягом 2021 року

Обновлено: Август 09, 2021. Тэги: , ,

Укртрансгаз відремонтує 63 свердловини протягом 2021 року

Оператор газосховищ України проведе ремонт 63 свердловин на дев’яти підземних газосховищах на загальну суму 74 млн грн протягом поточного року.

Повідомляє Укртрансгаз.

Наразі відремонтовано 31 свердловину. Ремонт інших 32 свердловин планується завершити до кінця поточного року.

Це гарантує безпечну експлуатацію свердловин, продовжує термін їхньої експлуатації, збільшує продуктивність газосховищ під час закачування та відбору газу.

У ході ремонтних робіт проводиться заміна фонтанних арматур, колонних головок, насосно-компресорних труб та інших складових свердловинного обладнання, а також ліквідовуються глино-піщані корки. Проводяться геофізичні дослідження для визначення технічного стану експлуатаційних колон та проведення додаткової перфорації. Всі роботи виконуються власними силами компанії.

Для забезпечення надійної роботи газосховищ ремонти на свердловинах проводяться щороку. Наприклад, у 2020-му було відремонтовано 62 свердловини із майже 1,7 тисяч.

Раніше Термінал писав, що Укртрансгаз здійснив рекордний відбір газу з ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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