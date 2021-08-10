10 серпня в дрібному опті на 14 коп знизилися ціни на ДП

10 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.1% (-2 коп/л) до 27.34 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.1% (-2 коп/л) до 28.31 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 055% (-14 коп/л) до 24.79 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.34
|0.07
|-0.51
|1.89
|Бензин А-95 євро
|28.31
|0.02
|-0.34
|1.47
|Дизельне пальне евро
|24.79
|-0.55
|-1.38
|4.90
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