2021-08-10: Нафта Brent другий день поспіль торгується нижче $70 за барель

Обновлено: Август 10, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-08-10: Нафта Brent другий день поспіль торгується нижче $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 69,38 долара за барель.

За даними Bloomberg станом на 8:27, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%.

При цьому ціна вересневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,99 долара за барель, додавши 0,77%.

На цьому тижні трейдери чекають публікації даних Американського інституту нафти (API) і Міненерго США про запаси енергоносіїв в країні, які будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно, пише «Investing.com».

Також в центрі уваги учасників ринку — щомісячні огляди по нафтовому ринку ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які будуть опубліковані в четвер.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:39 мск становить $ 69,54 за барель, що на $ 0,50 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 1,66 (2,4%) — до $ 69,04 за барель.

Ф’ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,68 (1,02%) — до $ 67,16 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 1,8 (2,6%) — до $ 66,48 за барель.

Падіння цін на Brent і WTI в понеділок сягала понад 4%, обидві марки завершили торги на мінімальних рівнях з 19 липня, за даними MarketWatch.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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