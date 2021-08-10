2021-08-10: Нафта Brent другий день поспіль торгується нижче $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 69,38 долара за барель.



За даними Bloomberg станом на 8:27, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%.

При цьому ціна вересневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,99 долара за барель, додавши 0,77%.

На цьому тижні трейдери чекають публікації даних Американського інституту нафти (API) і Міненерго США про запаси енергоносіїв в країні, які будуть оприлюднені у вівторок і середу відповідно, пише «Investing.com».

Також в центрі уваги учасників ринку — щомісячні огляди по нафтовому ринку ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які будуть опубліковані в четвер.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:39 мск становить $ 69,54 за барель, що на $ 0,50 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 1,66 (2,4%) — до $ 69,04 за барель.

Ф’ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,68 (1,02%) — до $ 67,16 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на $ 1,8 (2,6%) — до $ 66,48 за барель.

Падіння цін на Brent і WTI в понеділок сягала понад 4%, обидві марки завершили торги на мінімальних рівнях з 19 липня, за даними MarketWatch.