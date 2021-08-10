Чернігівщина 10 серпня вийшла в лідери по цінах на автогаз

10 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.
Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Чернігівській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).
За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Чернігівщина зайняла 5-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,03 грн / л), Сумській (16,22 грн / л) і Чернівецькій (16,43 грн / л) областях.
Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Луганщині за добу склало 0,46 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,48 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:
Сьогоднішня ціна на 1,55 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 11 липня 2021 р і становила 14,93 грн / л.
За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:
ТТ-НАФТА(16.00)
ANP (16.21)
Укрнафта (16.23)
Авантаж 7 (16.25)
Авиас Плюс (16.25)
Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 14,5 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.