ГарПок збільшує продаж енергії ВДЕ на УЕБ

З початку року ДП «Гарантований покупець» продало за двосторонніми договорами понад як 2 091 тисячу МВт•год електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ).
Про це повідомила пресслужба ДП.
Цей показник стало зростає щоквартально від початку такої торгівлі.
Зокрема, за результатами біржових аукціонів підприємству вдалося реалізувати:
- понад 864 тисячі МВт•год – у I кварталі 2021 року;
- понад 1 227 тисячМВт•год – у II кварталі 2021 року.
При цьому, в останньому кварталі 2020 року цей показник був на рівні близько 453 тисяч МВт•год.
Таким чином, обсяги продажу електроенергії з ВДЕ за двосторонніми договорами зросли на понад як 40 % у II кварталі 2021 року та на 170 % відносно першого кварталу, в якому здійснювалася така торгівля.
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