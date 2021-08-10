Міненерго привітало німецьку навчальну програму з енергоефективності для представників ЗМІ України

Важливим завданням для Міністерства енергетики є не тільки впровадження політики енергоефективності, а і популяризація реформи енергоефективності у суспільстві.

Повідомляє Міненерго.

На цьому наголосила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна під час виступу на презентації навчальної програми з енергоефективності для представників ЗМІ у рамках проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні».

«Міненерго спільно з Держенергоефективності за допомогою державних механізмів спонукає до впровадження та стимулювання заходів з енергоефективності, як у промисловості, так і в побутовому секторі», — наголосила Юлія Підкоморна.

Вона відзначила роль медіа та закликала представників ЗМІ до поглиблення обізнаності з питань енергоефективності, щоб висвітлювати ці питання у публічній площині та формувати їх правильне розуміння і сприйняття суспільством. Підготовка широкої професійної спільноти журналістів буде фахово та об’єктивно сприяти процесу популяризації реформи у сфері енергоефективності.

Читайте у Терміналі: Міненерго визначило пріоритетні напрямки Енергостратегії.