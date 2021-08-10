На АЗС10 серпня ціни на автогаз впевнено зростали

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 10 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.28% (8.0 коп/л) до 28.92 грн/л, бензину А-95 євро на 0.11% (3.0 коп/л) до 30.36 грн/л. Дизельне пальне євро зменшилося в ціні на 0.23% (-7.0 коп/л) до 28.63 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 10 серпня 2021 р подорожчав на 0.78 % (13.0 коп/л) до 16.60 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 55,1%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 евро
|28.92
|24.45
|0.28
|0.41
|Бензин А-95 евро
|30.36
|25.35
|-0.11
|0.05
|Дизельное топливо Евро
|28.63
|23.49
|-0.23
|-0.26
|Сжиженный газ
|16.73
|11.15
|0.78
|2.23
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