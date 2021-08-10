В Європі встановлено одну з найбільших систем накопичення енергії

У Великобританії підключено до мережі електроакумулюючу систему потужністю 100 МВт і ємністю 100 МВт*год.

Про це пише Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.



Стимулом для запуску проєкту було великомасштабне відключення електроенергії близько двох років тому. Щоб запобігти інциденту, у пріоритеті стали великі системи накопичення енергії.

Проєкт реалізовано китайською компанією «Sungrow» — світовим виробником інверторів для відновлюваної енергетики. Система зберігання енергії буде надавати послуги з регулювання частоти мережі, а також максимізувати використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, що перша в країні промислова СНЕ потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год зведена компанією «ДТЕК» в Енергодарі на майданчику біля Запорізької ТЕС.

Ще один проєкт – тестування компанією «KNESS» у Вінниці першої промислової системи накопичення енергії, яка повністю розроблена, спроєктована та виготовлена в Україні.

Читайте в «Терміналі», в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура та Голова правління Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко уклали Меморандум про співпрацю у сферах енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлюваної енергетики та використання альтернативних видів палива.

