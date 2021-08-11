Донбасенерго втратило статус «дефолтний» перед Укренерго

Обновлено: Август 11, 2021. Тэги: , ,

Донбасенерго втратило статус «дефолтний» перед Укренерго

АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго». Підключення Слов’янської ТЕС до Об’єднаної енергосистеми України очікується 12 серпня 2021 року. 

Про це повідомила прес-служба компанії.

«На початку липня стався лавинний обвал цін на електроенергію. Він у сукупності з систематичними маніпуляціями на ринку і недосконалістю регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати енергогенерація України, призвели до неможливості виконання Товариством своїх фінансових зобов’язань перед «Укренерго». «Донбасенерго» відновлює роботу в непростих умовах і при істотному коливанні цін на ринку «на добу вперед». Ми очікуємо подальших кроків від керівництва країни щодо формування економічно обґрунтованої ціни не енергоносії, яка дозволила б тепловій генерації виконати свої зобов’язання щодо накопичення вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 рр. і виведення теплової генерації з системної кризи», – сказав комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську і Старобешевську ТЕС (остання з 2014 р знаходиться на непідконтрольній Україні території). З березня 2017 р показники виробничої діяльності активів, розташованих на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються до зведеної звітності «Донбасенерго» в зв’язку з втратою контролю над ними. Сумарна встановлена ​​потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

Читайте в «Терміналі», «Донбасенерго» відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля на користь «Центренерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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