Донбасенерго втратило статус «дефолтний» перед Укренерго

АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго». Підключення Слов’янської ТЕС до Об’єднаної енергосистеми України очікується 12 серпня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«На початку липня стався лавинний обвал цін на електроенергію. Він у сукупності з систематичними маніпуляціями на ринку і недосконалістю регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати енергогенерація України, призвели до неможливості виконання Товариством своїх фінансових зобов’язань перед «Укренерго». «Донбасенерго» відновлює роботу в непростих умовах і при істотному коливанні цін на ринку «на добу вперед». Ми очікуємо подальших кроків від керівництва країни щодо формування економічно обґрунтованої ціни не енергоносії, яка дозволила б тепловій генерації виконати свої зобов’язання щодо накопичення вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 рр. і виведення теплової генерації з системної кризи», – сказав комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську і Старобешевську ТЕС (остання з 2014 р знаходиться на непідконтрольній Україні території). З березня 2017 р показники виробничої діяльності активів, розташованих на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються до зведеної звітності «Донбасенерго» в зв’язку з втратою контролю над ними. Сумарна встановлена ​​потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

Читайте в «Терміналі», «Донбасенерго» відмовилося від законтрактованих обсягів поставок вугілля на користь «Центренерго».