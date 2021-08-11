Ірак планує наростити виробництво нафти до 8 млн барелів на добу до 2027 року

Обновлено: Август 11, 2021. Тэги: , , , ,

Ірак планує наростити виробництво нафти до 8 млн барелів на добу до 2027 року

Ірак планує наростити виробництво нафти до 8 млн барелів на добу до 2027 року.

Про це повідомив міністр нафти країни Іхсан Абд аль-Джаббар, пише АНГІ.

Офіційний представник міністерства АСЕМ Джихад зазначив у цьому зв’язку, що рівень видобутку буде багато в чому залежати від динаміки ринку.

«У зв’язку з викликами, з якими зіткнувся нафтовий ринок, країни-виробники переглянули свої плани і розрахунки. Збільшення (видобутку. Ред.) Стало визначатися виходячи з змін і динаміки на нафтовому ринку», — пояснив він.

На думку Джихаду, «неможливо передбачити, яким буде цей ринок».

ОПЕК + на засіданні в липні продовжив нафтову угоду до кінця 2022 року, вирішивши з серпня поточного року збільшувати видобуток нафти на 400 тис. Барелів на добу щомісяця до повного виходу з поточних обмежень виробництва. Це дозволить до кінця вересня 2022 року поступово вийти з поточних зобов’язань по скороченню видобутку, які зараз складають 5,8 млн барелів на добу. Крім того, було погоджено підвищення бази скорочення видобутку нафти з травня 2022 роки для Росії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку і Кувейту. Для Іраку база скорочення видобутку зросте на 150 тис. Барелів на добу — до 4,803 млн.

Раніше Абд аль-Джаббар заявляв, що Ірак підтримує продовження угоди до кінця 2022 року і поступове збільшення видобутку нафти.

Раніше «Термінал» писавІрак, другий за величиною виробник нафти в ОПЕК, підняв ціни на поставки нафти в липні для Азії, Європи і США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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