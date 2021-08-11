Міненерго популяризуватиме реформи енергоефективності у суспільстві

Міністерство енергетики вважає, що не тільки впровадження політики енергоефективності потрібне, а й ще популяризація реформи енергоефективності у суспільстві.



На цьому наголосила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна під час виступу на презентації навчальної програми з енергоефективності для представників ЗМІ.

«Міненерго спільно з Держенергоефективності за допомогою державних механізмів спонукає до впровадження та стимулювання заходів з енергоефективності, як у промисловості, так і в побутовому секторі», — наголосила Юлія Підкоморна.

Міненерго та Держенергоефективності вже розробили Концепцію програми з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики на 2022 – 2026 роки. Окрім вже традиційного напряму стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів, у документі також передбачено заходи щодо стимулювання енергоефективності в бюджетній сфері.

«Наше спільне завдання, щоб українці були максимально обізнані і максимально захищені у своєму прагненні до енергоефективності та впровадження енергоефективних заходів», – зазначила Юлія Підкоморна.