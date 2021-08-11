З початку серпня ВЕС виробили на 49% менше ніж показник прогнозного балансу

З початку серпня ВЕС виробили 41,9 млн кВт∙год, що на 49,3% менше ніж показник прогнозного балансу (82,6 млн кВт∙год), а СЕС — на 0,1% (226,8 млн кВт∙год проти прогнозу 227,1 млн кВт∙год).

Виконання прогнозного балансу електроенергії за 1–8 серпня 2021 р., млн кВт·год, пише пресслужба Укренерго.

Також у пресслужбі написали, що виробництво СЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 16,4% до 192 млн кВт∙год, а ВЕС — на 1% до 39,8 млн кВт∙год. Усього СЕС згенерували 82,9% від загального обсягу виробництва СЕС та ВЕС.

«Найбільший показник добового виробництва СЕС склав 30,6 млн кВт∙год (2 серпня), а ВЕС — 14,2 млн кВт∙год (7 серпня). Частка СЕС та ВЕС у покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 9% до 8%», — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Укренерго пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 21%.

