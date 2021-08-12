12 серпня в дрібному опті подешевшало ДП

12 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.11% (-3 коп/л) до 27.32 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.1% (-3 коп/л) до 28.28 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.91% (-22 коп/л) до 24.44 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.32
|-0.11
|-0.57
|1.30
|Бензин А-95 євро
|28.28
|-0.10
|-0.37
|1.29
|Дизельне пальне евро
|24.44
|-0.91
|-2.72
|2.89
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