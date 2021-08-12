Fitch покращив рейтинг Нафтогазу до рівню «В» з позитивним прогнозом

Міжнародна рейтингова агенція Fitch покращила прогноз Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Нафтогаз) зі стабільного до позитивного та підтвердила рейтинг В.

Рейтинг відповідає суверенному рейтингу України (В/позитивний), пише пресслужба компанії.

За оцінкою агентства, Нафтогаз зберігає міцні зв’язки з державою.

Ключовим фактором, що вплинув на рейтинг, Fitch визначає стратегічне значення Нафтогазу як найбільшої в Україні компанії з видобування, продажу та постачання природного газу.

Водночас агентство відзначає зміни, які відбулись на українському ринку газу, зокрема, скасування ПСО. До травня 2021 року Нафтогаз був зобов’язаний постачати газу у рамках режиму ПСО, що негативно впливало на стягнення дебіторської заборгованості.

У подальшому на ліквідність Компанії також можуть пливати значні заплановані капітальні інвестиції у видобуток природного газу.

Читайте в «Терміналі», Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила довгостроковий рейтинг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Нафтогаз) на рівні «В» зі стабільним прогнозом.

