Гідроагрегат №4 Дністровської ГАЕС запустять 17 серпня 2021 року

Напередодні Дня Незалежності України відбудеться знакова подія – пуск в генераторному режимі гідроагрегату №4 Дністровської ГАЕС, який додасть ОЕС України 324 МВт цінної балансуючої енергії.
Повідомляє Укргідроенерго.
З запуском четвертого гідроагрегату потужність Дністровської ГАЕС сягне 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному.
З введенням в експлуатацію третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5-7 агрегатів станція вийде на проєктну потужність у 2268 МВт в генераторному режимі та 2947 МВт в насосному, ставши найпотужнішою гідроакумулюючою станцією у Європі.
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