ГТС України вчасно готується до опалювального сезону — ОГТСУ

Оператор ГТС України інтенсивно готується, аби забезпечити надійне транспортування газу українським та європейським споживачам в осінньо-зимовий період.
Інформує ОГТСУ.
Згідно з показниками виконаних робіт на об’єктах ГТС протягом травня-липня, ОГТСУ рухається з перевиконанням плану, що гарантує стабільне проходження опалювального сезону 2021/2022. Загальна сума виконання планових робіт за останні три місяці склала понад 338 млн грн (84% від плану).
Для забезпечення безперебійного транспортування природного газу, протягом травня-липня 2021 року компанія здійснила:
- капітальний ремонт 19 км трубопроводів (70% від плану);
- поточний ремонт 46 станцій катодного електрохімзахисту (понад 57% від плану);
- обстеження 173 надводних та 254 підводних переходів трубопроводів через водойми;
- ремонт 482 систем автоматичного контролю та сигналізації на ГРС і 133 – на компресорних станціях.
Раніше Термінал писав, що ОГТСУ протранзитував за перше півріччя 2021 року 21,8 млрд куб. м газу.