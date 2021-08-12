ГТС України вчасно готується до опалювального сезону — ОГТСУ

Обновлено: Август 12, 2021. Тэги: ,

ГТС України вчасно готується до опалювального сезону — ОГТСУ

Оператор ГТС України інтенсивно готується, аби забезпечити надійне транспортування газу українським та європейським споживачам в осінньо-зимовий період.

Інформує ОГТСУ.

Згідно з показниками виконаних робіт на об’єктах ГТС протягом травня-липня, ОГТСУ рухається з перевиконанням плану, що гарантує стабільне проходження опалювального сезону 2021/2022. Загальна сума виконання планових робіт за останні три місяці склала понад 338 млн грн (84% від плану).

Для забезпечення безперебійного транспортування природного газу, протягом травня-липня 2021 року компанія здійснила:

  • капітальний ремонт 19 км трубопроводів (70% від плану);
  • поточний ремонт 46 станцій катодного електрохімзахисту (понад 57% від плану);
  • обстеження 173 надводних та 254 підводних переходів трубопроводів через водойми;
  • ремонт 482 систем автоматичного контролю та сигналізації на ГРС і 133 – на компресорних станціях.

Раніше Термінал писав, що ОГТСУ протранзитував за перше півріччя 2021 року 21,8 млрд куб. м газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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