Миколаївська область 12 серпня в лідерах по здорожчанню автогазу

12 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.

Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Миколаївській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Миколаївщина зайняла 23-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,17 грн / л), Вінницькій (16,75 грн / л) і Чернігівській (16,8 грн / л) областях.



Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Миколаївщині за добу склало 0,15 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 17,32грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 1,82 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 13 липня 2021 р і становила 15,5 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SHELL (15.69)

Mango (16.59)

Укрнафта (16.77)

Авиас Плюс (16.8)

Formula (16.95)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,69 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.