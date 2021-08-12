На АЗС 12 серпня спостерігалося незначне коливання цін

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 12 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася — 28.92 грн/л, бензину А-95 євро — 30.36 грн/л. Дизельне пальне євро зросло в ціні на 0.00% (1.0 коп/л) до 28.64 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 12 серпня 2021 р подорожчав на 0.17 % (13.0 коп/л) до 16.95 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 55,8%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.92
|24.45
|0.01
|0.36
|Бензин А-95 євро
|30.37
|25.35
|0.01
|0.07
|Дизельне пальне Евро
|28.64
|23.49
|0.04
|-0.25
|Зріджений газ
|16.95
|11.15
|0.17
|2.94
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua