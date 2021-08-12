Нафта Brent коливається в межах $70-72 за барель

Ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в жовтні знизився на 0,17%, досягнувши позначки 71,56 дол. за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 2,18 дол. за барель.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли в ході азіатських торгів у четвер, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні торгуються за ціною 69,38 дол. За барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 0,19%.

Максимумом сесії виступила відмітка дол. За барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 65,15 дол. І опір — на 70,18 дол.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,02% і торгується на позначці 92,903 дол.

Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в жовтні знизився на 0,17%, досягнувши позначки 71,56 дол. За барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 2,18 дол. за барель.