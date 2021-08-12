Населення винне за комірне понад 66 млрд грн

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за червень 2021 року скоротилася на 2,5 млрд гривень. Станом на кінець червня 2021 року борги склали 66,3 млрд гривень.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За даними статистичного відомства, за станом на 30 червня борги українців склали: За поставку і розподіл природного газу – 24,7 млрд гривень, За поставку теплової енергії та гарячої води – 21,5 млрд гривень, За централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд гривень, За керування багатоквартирним будинком – 5,5 млрд гривень, За звернення з побутовими відходами – 1,2 млрд гривень, За поставки і розподіл електричної енергії – 7,1 млрд гривень.
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