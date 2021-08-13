13 серпня на Вінничині автогаз здорожчав на 20 коп

13 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.

Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Вінницькій області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Вінничина зайняла 10-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,17 грн / л), Донецькій (16,81 грн / л) і Сумській (16,81 грн / л) областях.

Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Вінничині за добу склало 0,2 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,95 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,74 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 14 липня 2021 р і становила 15,21 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SHELL (15.59)

Авантаж 7 (16.25)

Авиас Плюс (16.92)

ANP (16.94)

Укрнафта (16.98)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,59 грн / л. до максимальних 17,68 грн / л.