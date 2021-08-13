ДТЕК Енерго імпортує 320 тисяч тонн вугілля з Польщі

Компанія ДТЕК Енерго підписала угоду на поставку 320 тисяч тонн енергетичного вугілля з Польщі.
Контракт на імпорт палива, укладений з вугледобувним підприємством Bogdanka, передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 р. включно, пише пресслужба компанії.
Вугілля призначене для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, зокрема, генерацій ДТЕК Західенерго, чиї станції знаходяться поруч з кордоном з Польщею. Відвантаження першої партії продукції очікується вже наступного тижня.
Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.
Раніше Термінал писав, що ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС.