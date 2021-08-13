ДТЕК Енерго імпортує 320 тисяч тонн вугілля з Польщі

Обновлено: Август 13, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК Енерго імпортує 320 тисяч тонн вугілля з Польщі

Компанія ДТЕК Енерго підписала угоду на поставку 320 тисяч тонн енергетичного вугілля з Польщі.

Контракт на імпорт палива, укладений з вугледобувним підприємством Bogdanka, передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 р. включно, пише пресслужба компанії.

Вугілля призначене для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, зокрема, генерацій ДТЕК Західенерго, чиї станції знаходяться поруч з кордоном з Польщею. Відвантаження першої партії продукції очікується вже наступного тижня.

Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.

Раніше Термінал писав, що ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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