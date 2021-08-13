Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти в липні і виконали угоду на 115%

Обновлено: Август 13, 2021. Тэги: ,

Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти в липні і виконали угоду на 115%

Країни ОПЕК в липні збільшили видобуток нафти на 637 тисяч барелів на добу — до 26,66 млн б / д.

Про це йдеться в щомісячному звіті організації.

З урахуванням наданої інформації, угода ОПЕК щодо обмеження нафтовидобутку виконана в минулому місяці на 115%.

«Загальний видобуток нафти 13 країн ОПЕК в середньому склала 26,66 мільйона барелів на добу в липні 2021 роки, що на 0,64 мільйона барелів на добу більше в порівнянні з попереднім місяцем. В основному видобуток збільшився в Саудівській Аравії, Іраку і Нігерії, тоді як знизилася головним чином в Анголі і Венесуелі «, — повідомляється в доповіді.

ОПЕК також зазначає, що в 2022 році економічне зростання прискориться на тлі масивних пакетів урядових стимулів. Крім того, організація прогнозує, що пандемія COVID-19 буде знаходитися під контролем за підтримки програм вакцинації та поліпшеного лікування, що забезпечить стійке зростання попиту на нафту як в ОЕСР, так і в країнах, що не входять в ОЕСР.

Раніше «Термінал» писав, ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти в міру відновлення світової економіки, щоб знизити ціни. Про це заявив президент США Джо Байден. «Я хочу бути впевнений, що ніщо не завадить зниженню цін на нафту, яке призведе до зниження цін для споживачів», — підкреслив глава держави.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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