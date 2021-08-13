Країни ОПЕК збільшили видобуток нафти в липні і виконали угоду на 115%

Країни ОПЕК в липні збільшили видобуток нафти на 637 тисяч барелів на добу — до 26,66 млн б / д.

Про це йдеться в щомісячному звіті організації.

З урахуванням наданої інформації, угода ОПЕК щодо обмеження нафтовидобутку виконана в минулому місяці на 115%.

«Загальний видобуток нафти 13 країн ОПЕК в середньому склала 26,66 мільйона барелів на добу в липні 2021 роки, що на 0,64 мільйона барелів на добу більше в порівнянні з попереднім місяцем. В основному видобуток збільшився в Саудівській Аравії, Іраку і Нігерії, тоді як знизилася головним чином в Анголі і Венесуелі «, — повідомляється в доповіді.

ОПЕК також зазначає, що в 2022 році економічне зростання прискориться на тлі масивних пакетів урядових стимулів. Крім того, організація прогнозує, що пандемія COVID-19 буде знаходитися під контролем за підтримки програм вакцинації та поліпшеного лікування, що забезпечить стійке зростання попиту на нафту як в ОЕСР, так і в країнах, що не входять в ОЕСР.

Раніше «Термінал» писав, ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти в міру відновлення світової економіки, щоб знизити ціни. Про це заявив президент США Джо Байден. «Я хочу бути впевнений, що ніщо не завадить зниженню цін на нафту, яке призведе до зниження цін для споживачів», — підкреслив глава держави.